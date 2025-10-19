Haberler Galatasaray Haberleri Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum!

Ahmet Çakar'dan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı sonrası flaş yorum! Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu karşılaşmayı Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde yorumladı. İşte o sözler... Galatasaray Haberleri









Galatasaray vitesi yükseltmeden yine kazanmasını bildi ama maçın analizinden önce hakem Atilla Karaoğlan'ın analizi şart. Son derece sinsi hatalarla dolu bir maç yönetti. Bunu Başakşehir'in iptal edilen golü için söylemiyorum, o gol ofsayt. Shomurodov'un ayağı 5-10 santim ileride. Fakat G.Saray'ın attığı ikinci gol öncesi Lucas Torreira ile Başakşehirli oyuncunun mücadelesinde el falan yok.

Hakem uyduruyor, Torreira çabuk başlıyor ve gol geliyor. Yine ikinci yarıda ceza alanı içinde Başakşehirli oyuncu, Torreira ile mücadele ediyor. Top diğer Başakşehirli oyuncuya gelip penaltı oluyor ama hakem yine bir faul uydurup topu G.Saray'a veriyor.