St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga’nın 7. haftasında heyecan dorukta! St. Pauli, sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak ve bu karşılaşma, iki takımın da üst sıralara tutunma mücadelesinde büyük önem taşıyor. Ligde 6 hafta sonunda 7 puanla 13. sırada yer alan ev sahibi, güçlü rakibi karşısında galibiyet alarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Deplasmanda 7 puanla 14. sırada bulunan Hoffenheim ise kritik maçta moral depolamak ve puan kaybı yaşamadan sahadan ayrılmak istiyor. Peki, St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?