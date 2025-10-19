Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? | TIKLA İZLE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında dev bir derbi sahne alacak. Galatasaray MCT Technic, evinde ezeli rakibi Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. Ligde üçer maçta ikişer galibiyet alan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Derbi öncesi en çok merak edilen konulardan biri ise Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Errick McCollum’un sağlık durumu oldu. Tecrübeli skorerin maçta forma giyip giymeyeceği, sarı-kırmızılı taraftarların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Basketbol tutkunları, “Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko maçı canlı izle” aramalarına büyük ilgi gösteriyor. Peki, Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY MCT TECHNIC - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4. haftasında oynanacak Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko maçı 19 Ekim Pazar günü saat 15.30'da başlayacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray MCT Technic - Fenerbahçe Beko maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE BEKO MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ERRICK MCCOLLUM OYNAYACAK MI?

Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko derbisi öncesi beklenemdik bir sakatlık yaşadı. Takımın önemli isimlerinden Errick McCollum'un diz iç yan bağında birinci derece hasar ve ayak bileğinde burkulma tespit edildiği açıklandı. Deneyimli ismin Fenerbahçe Beko ile oynanacak lig maçında oynaması beklenmiyor. Galatasaray tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

Oyuncumuz Errick McCollum'un, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız Pallacanestro Trieste karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından yapılan kontroller sonucunda, diz iç yan bağında birinci derece hasar ve ayak bileğinde burkulma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz.