GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılan Carlos Cuesta hakkında Brezilya'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Vasco de Gama yönetimi, Kolombiyalı stoper için flaş bir karar aldı. Sarı-kırmızılı cephede ise bu hamleye onay çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, beklentileri karşılayamamıştı. Eleştirilerin odağı olan Kolombiyalı oyuncu, Brezilya ekiplerinden Vasco de Gama'ya kiralanmıştı.
Kiralık sürecinde iyi performans gösteren Carlos Cuesta için Brezilya ekibinin teknik direktörü Fernando Diniz "Cuesta sağlam bir oyuncu, savunmada hata yaptığını düşünmüyorum. Kısıtlı bütçemizle çok iyi bir oyuncuyu kadromuza kattık." ifadelerini kullanmıştı.
Diniz, Cuesta'nın bonservisinin alınıp alınmayacağı sorusuna ise "Yönetim onun için kararını verecek." demişti. Son gelişmelerin ardından Fotomaç Gazetesi'nin Brezilya basınından derlediği haberine göre, Vasco de Gama Carlos Cuesta'yı bonserivisiyle birlikte kalıcı olarak transfer etmek istiyor.
Oyuncunun performansından memnun olan teknik ekip ve yönetim, Galatasaray'a teklif yaparak oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor.
Vasco de Gama'nın bu opsiyonu kullanması takdirde sarı-kırmızılılar, 5.75 milyon euro'luk geliri kasasını koyacak. Okan Buruk, oyuncunun satılmasına onay verdi.
Carlos Cuesta 24/25 sezonu devre arasında sarı-kırmızılılara 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuş, toplam 9 maçta forma giymişti.