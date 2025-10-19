İspanya La Liga’nın 9. haftasında heyecan dolu bir mücadele daha futbolseverleri bekliyor. Getafe, sahasında güçlü rakibi Real Madrid’i ağırlayacak. 21 puanla ligde ikinci sırada yer alan eflatun-beyazlılar, galibiyet elde etmeleri durumunda Barcelona’yı geride bırakarak liderliğe yükselme şansına sahip. Xabi Alonso yönetiminde sahada daha etkili bir futbol sergileyen Real Madrid, zorlu deplasmandan puan kaybı yaşamamak istiyor. Maç öncesi en çok merak edilen konulardan biri ise genç yıldız Arda Güler’in ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı. Peki, Getafe-Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında heyecan dorukta! Getafe, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak ve maç, puan tablosundaki dengeleri değiştirebilecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor.Ligde 21 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde lider Barcelona'yı geçme şansını yakalayacak. Xabi Alonso yönetiminde sahaya çıkan eflatun-beyazlılar, deplasmanda hata yapmak istemiyor ve etkili bir oyunla 3 puanı hedefliyor. Öte yandan, ev sahibi Getafe, zorlu rakibi karşısında sürpriz yapmayı ve puan kaybı yaşamadan çıkmayı amaçlıyor. Futbolseverler, özellikle Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Peki, Getafe-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GETAFE-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında oynanacak Getafe-Real Madrid maçı 19 Ekim Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GETAFE-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria, Kiko, Iglesias, Duarte, Djene, Rico, Arambarri, Martin, Milla, Mayoral, Liso

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Militao, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Diaz, Arda Güler, Vinicius, Mbappe