TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'ya Brezilya'dan talip var!
Fenerbahçe'de büyük beklentilerle transfer olmasına rağmen hayal kırıklığı yaşatan Anderson Talisca, kaçırdığı penaltıların ardından eleştirilerin odağı olmuştu. Brezilyalı oyuncuya Brezilya'dan talibi olduğu iddia edildi. İşte o takım ve detaylar... | Son dakika FB transfer haberi
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Anderson Talisca'yı kadrosuna katmıştı. Yıldız isim sarı-lacivertli formayla toplam 35 maça çıkıp, 18 gol katkısında bulunmasına rağmen kaçırdığı penaltılar ve fiziksel yetersizliğinden dolayı taraftarların eleştirilerinin odağı olmuştu.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anderson Talisca için, birçok kulübün ilgisi olduğu söyleniyordu. Son olarak Brezilya devi Flamengo, oyuncuyu listesine ekledi.
Brezilya basınından Bolavip'in haberine göre Flamengo, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Flamengo, Anderson Talisca için oyuncuyla resmi bir temas kurdu ancak henüz teklif aşamasına geçmedi. Kulüp yönetimi, transferin sadece uygun şartlar oluştuğunda ve oyuncunun maliyeti bütçeye uyduğunda gerçekleşebileceğini değerlendiriyor.
Haberde, Talisca transferinin bazı oyuncu satışlarına bağlı olduğu vurgulandı. Buna göre Flamengo, ancak Everton Cebolinha, Michael veya Juninho'dan birini elden çıkarabilirse Talisca için adım atacak.
Kulüp kaynakları, Talisca transferini "fırsat transferi" olarak değerlendiriyor. Brezilyalı yıldızın olası bonservis bedelinin 4 ila 6 milyon euro arasında olacağı ifade ediliyor. Oyuncunun da kariyerinde yeni bir dönem başlatmak ve Brezilya'ya geri dönmek istediği öne sürülüyor.