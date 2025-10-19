Liverpool-Manchester United maçı tıkla izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında futbolseverleri büyüleyecek bir derbi heyecanı yaşanacak. Anfield’da sahne alacak dev mücadelede Liverpool, ezeli rakibi Manchester United’ı konuk edecek. Milli araya Galatasaray ve Chelsea karşısında aldığı mağlubiyetlerle giren Arne Slot’un öğrencileri, haftanın en kritik maçında hata yapmadan yeniden çıkışa geçmek istiyor. Öte yandan Manchester United, son maçında elde ettiği galibiyetle moral depoladı. Üst sıralara tırmanışını sürdürmek isteyen Ruben Amorim yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki, Liverpool-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında oynanacak Liverpool-Manchester United maçı 19 Ekim Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Salah, Isak

Manchester United: Lammens, Yoro, de Ligt, Shaw, Dalot, Dorgu, Ugarte, Fernandes, Mbeumo, Mount, Sesko