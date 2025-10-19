Spor yazarları Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını değerlendirdi
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Uzun süredir (2019'dan beri) Rize deplasmanında kazanamayan Trabzonspor, adeta maça 1-0 önde başladı. 79. saniyede Augusto'nun golü ile öne geçti Trabzonspor... Ardından yine Augusto'nun direkte patlayan bir şutu ve dalga dalga Rizespor kalesine giden bir Trabzonspor büyük keyif verdi. Bu güzel futbolunun meyvesini Onuachu'nun süper kafa golü ile aldı bordo-mavililer. Bu golden sonra Rizespor tamamen oyundan düştü. Trabzonspor'un maçı kazandım havasına büründüğü anlarda Savic'ten facia bir hata geldi.
Her futbolcu hata yapar. Ama Savic tecrübesindeki bir stoper, hiç bakmadan, çevre kontrolü yapmadan kalesine doğru pas vermez. Verdiği hatalı pasa ne Batagov hareket edebildi, ne de kaleci Onana! Bu hatalı pası Rak Sakyi ağlara gönderdi. Bu gol Çaykur Rizespor'u oyuna ortak ederken, tribünleri de umutlandırdı. Trabzonspor'da ise gereksiz bir telaş ve üst üste top kayıpları gelmeye başladı. Özellikle Okay orta alanda çok top kaybetti. Folcarelli'ye aşırı yük bindi. Her şey bir anda tersine döndü bordo-mavililer adına. Rizespor beraberlik golü için Trabzonspor kalesine yüklendi.
İkinci yarıya etkili başlayan taraf Rizespor oldu. Trabzonspor önde top tutamadı. Orta saha yeteri kadar direnç gösteremedi. Fatih Tekke baktı ki işler hiç iyi gitmiyor. Hemen iki hamle (Dk. 62'de) yaptı. Okay ve Oulai'yi kenara alırken, Bouchouari ve Zubkov'u sahaya sürdü. Ama Çaykur Rizespor'un baskısı devam etti. 70'te evsahibi ekip, Taha Şahin ile direğe takıldı. Rizespor'un etkili futbolu son bölümde de devam etti. Trabzonspor, giren oyunculardan da katkı alamayınca Fatih Tekke yine değişikliğe gitti.
Muci ve Arif de oyuna dahil oldu. Çaykur Rizespor golünden sonra (Dk. 27'den) etkisiz bir Trabzonspor izledik. Savic'in o facia hatası olmasaydı, Trabzonspor adına çok farklı bir maç olabilirdi. Bir hata maçı nereden nereye getirdi. Fatih Tekke, maçtan önce 'Milli arada takıma konumlandırmayı çalıştırdım' demişti. Gollere kadar her şey güzel gitti. Ama sonrasındaki oyun, Trabzonspor adına düşündürücü. Yine de kazanmak güzel. Hem de uzun bir aradan sonra Rize'den 3 puanla dönmek büyük başarı. Bu galibiyetle zirve yarışında kendini bulan bir Trabzonspor var artık. Rizespor'un da ortaya koyduğu mücadeleyi alkışlamak lazım. İki takımın da savaşçı futboluna altın alkışlar gelsin!
REHA KAPSAL - ORGANİK
Karadeniz derbisi iki hem Rize hem Trabzonspor kazanmak için sahaya çıktı. Bordo mavililer maça iyi başladı ve Augusto ile hemen öne geçtiler. Ardından yine Augusto ile bir topları da direkten döndü. Herkes Fırtına'nın farka gideceğini düşünmeye başladı. 27'de Sakyi'nin golü ile işler tersine döndü. Yeni Fırtına gibi güçlü bir şekilde geldi ve gitti. Bordo mavililer o dakikadan sonra benzini bitmiş araba gibi kontağı kapattılar.
Trabzonspor'la ilgili değerlendirme yaparken hep dile getirdim, bu takım oyunun sadece bir bölümünü oynuyor. Bu yeterli değil. 90 dakika iyi oynamalı, kalıcı olan budur. Yoksa puan durumuna bakarsan başarılı sayılabilirsin tabii ki. Bu nereden baktığına bağlı. Önemli konu, bu oyunlarla kazanılan maçlar bana göre suni; esas olan (Organik) daha sağlıklı ve tutarlı galibiyetler lazım. Bordo mavililerin savunmada bu kadar geriye yaslanmalarının sebebi sahanın her yerinde ve her oyuncunun bu şekilde kodlanmış olması.
Top kaybından sonra öne doğru gidip top kazanmak gerekir. Yani ilk adım öne atılır. Ben buradayım dersin hataya zorlarsın, psikolojik üstünlük sağlarsın ama maalesef bunun aksine hep geriye koştular ve Rizespor'u maça ortak ettiler. Rakibi cesaretlendirdiler. Trabzonspor'un genç oyuncularının ortak özelikleri fiziksel yetesizlikleri. İşin savunma yönünde hemen hemen hiç yoklar. Yalnızca top ayaklarında iken varlar. Onun da takıma katacağı üretkenlik ve kalite şu an için istenen seviyenin altında sanırım.
Bir farkı konu da Fatih hocanın oyuncu değişiklikleri. Orta saha oyundan düşmüş rakip elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Devre arası olmuş Oulai ve Olaigbe oyunda yok ama değişiklik de yok. Diğer oyuncu değişiklikleri de geç olduğu gibi seçimleri de tartışılır. Sonuçta 3 puan alınmışsa gerisi önemli değil mantığı doğru değil. Çünkü her şeyin halının altına süpürüldü ve sanırım artık orada da yer kalmadı.
MUSTAFA ÇULCU - İPTAL KARARI DOĞRU
Halil Umut Meler geçen hafta fal açıp penaltı verdi. Penaltı VAR'dan döndü. Siyah-beyaz hatasına rağmen bu hafta tekrar maç aldı. Sanırım toparlanması için MHK destek veriyor. İyi de yapıyor. Ülke hakemliği fabrika ayarlarına dönmüş bir Meler'i arıyor ve de ihtiyaç var. 30'da Hojer sol ayak içi ile topu aldığı anda sağ dizi Savic'e çarpıyor. Savic penaltıyı gerektirecek faul yapmıyor. Laci'ye çıkan sarı doğru 4 dakika sonra Laci'nin aşiline basan Batagov'a çıkmayan sarı yanlıştı. Meler başarılıydı, kutlarım.