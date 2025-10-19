Muci ve Arif de oyuna dahil oldu. Çaykur Rizespor golünden sonra (Dk. 27'den) etkisiz bir Trabzonspor izledik.

Savic'in o facia hatası olmasaydı, Trabzonspor adına çok farklı bir maç olabilirdi.

Bir hata maçı nereden nereye getirdi. Fatih Tekke, maçtan önce 'Milli arada takıma konumlandırmayı çalıştırdım' demişti.

Gollere kadar her şey güzel gitti. Ama sonrasındaki oyun, Trabzonspor adına düşündürücü.

Yine de kazanmak güzel. Hem de uzun bir aradan sonra Rize'den 3 puanla dönmek büyük başarı.

Bu galibiyetle zirve yarışında kendini bulan bir Trabzonspor var artık.

Rizespor'un da ortaya koyduğu mücadeleyi alkışlamak lazım.

İki takımın da savaşçı futboluna altın alkışlar gelsin!