Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un doğum gününü resmi sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşım ile kutladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, 'Bugün; altyapısından yetiştiği kulübümüzde futbolculuk döneminde unutulmaz başarılar kazanan, son üç sezondur rekorlar kırarak Galatasarayımızı şampiyonluklara taşıyan Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un doğum günü! Nice mutlu yıllara Winner Okan Hoca!' ifadeleri yer aldı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Bugün; altyapısından yetiştiği kulübümüzde futbolculuk döneminde unutulmaz başarılar kazanan, son üç sezondur rekorlar kırarak Galatasarayımızı şampiyonluklara taşıyan Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un doğum günü! 🎂 Nice mutlu yıllara 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 Okan Hoca! 💛❤️ pic.twitter.com/NVEEtqMWEr— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 19, 2025