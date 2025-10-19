İngiltere Premier Lig’in 8. haftasında futbolseverleri nefes kesen bir karşılaşma bekliyor. Tottenham, sahasında Aston Villa’yı konuk edecek. Thomas Frank yönetiminde bu sezon istikrarlı bir grafik yakalamak isteyen Londra ekibi, güçlü rakibi karşısında puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Lig tablosunda 14 puanla 5. sırada yer alan Tottenham, taraftarı önünde oynayacağı bu maçta galibiyet serisini sürdürmenin planlarını yapıyor. Öte yandan Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, son iki maçta elde ettiği galibiyetlerle moral buldu ve 9 puanla 13. sıraya yükseldi. Peki, Tottenham-Aston Villa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında oynanacak Tottenham-Aston Villa maçı 19 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-ASTON VILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Odobert, Simons, Kudus, Tel

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Torres, Digne, McGinn, Bogarde, Kamara, Rogers, Malen, Watkins