Almanya Bundesliga’nın 7. haftasında heyecan dorukta! Freiburg, sahasında Eintracht Frankfurt’u ağırlayacak ve bu karşılaşma, iki takımın da üst sıralara tutunma mücadelesinde büyük önem taşıyor. Ligde 6 hafta sonunda 8 puanla 9. sırada yer alan ev sahibi Freiburg, güçlü rakibi karşısında galibiyet alarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Deplasmanda 9 puanla 8. sırada bulunan Eintracht Frankfurt ise Şampiyonlar Ligi öncesi moral depolamak ve puan kaybı yaşamadan sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Freiburg-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?