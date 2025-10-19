19 Ekim Pazar altın ne kadar oldu? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? - Güncel Altın Fiyatları

19 Ekim Pazar günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomik dalgalanmalarda 'güvenli liman' olarak görülen altın, yatırımcıların radarındaki yerini koruyor. Özellikle, 'Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar?' gibi sorular araştırılmaya devam ediliyor. Anlık değişim gösteren alış ve satış fiyatlarını takip etmek isteyenler için güncel altın kuru verileri ile Kapalıçarşı’daki altın fiyatları detaylarıyla birlikte haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 06:44

Paylaş





ABONE OL

ALTIN VE DÖVİZ FİYATLARI 19 EKİM 2025 | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Ekim 2025 Pazar Döviz Kuru...

19 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 41,78 (Alış) - 42,01 (Satış)

◼EURO: 48,72 (Alış) - 49,08 (Satış)

◼STERLİN: 56,40 (Alış) - 56,68 (Satış)

1 DOLAR = 42,01 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

Gram altın alış-satış fiyatları 19 Ekim

👉19 Ekim 2025 Pazar canlı altın alış-satış fiyatları...

▶Gram Altın Alış: 5.726,53

▶Gram Altın Satış: 5.727,34

▶Cumhuriyet Altını Alış: 40.578,00

▶Cumhuriyet Altını Satış: 41.191,00

▶Yarım Altın Alış: 19.789,00

▶Yarım Altın Satış: 20.094,00

▶Çeyrek Altın Alış: 9.894,00

▶Çeyrek Altın Satış: 10.047,00

▶Ata Altın Alış: 40.519,00

▶Ata Altın Satış: 41.141,00

▶Tam Altın Alış: 39.456,00

▶Tam Altın Satış: 40.004,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Ekim Pazar günü saat 06.28 itibarıyla alınmıştır.