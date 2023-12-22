Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef All Star'da heyecan tam gaz devam ediyor. MasterChef'in 22 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu oynandı. Peki, MasterChef All Star'da ödül oyununu kim kazandı? İşte yanıtı...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU | Ekranların sevilen yarışma programlarından MasterChef'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'ın 22 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar, ülkemizin en önemli coğrafi ürünleriyle yemekler yapacaklar. Tüm yarışmacılar çeşitli yemekler ortaya çıkarırken ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef'in 22 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'ın 22 Aralık Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde ödül oyununu kazanan yarışmacı Eren oldu.