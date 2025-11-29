Benfica Başkanı Rui Costa, Nacional ile maçı öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rui Costa kendisine yöneltilen Rafa Silva transferiyle ilgili soruya çarpıcı bir yanıt verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Benfica Başkanı Rui Costa, bu akşam Nacional ile oynayacakları Portekiz Ligi'nin 12. hafta maçı öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Rui Costa, bir gazetecinin "Rafa Silva'nın Benfica'ya döneceği konuşuluyor. Taraftara bir Noel hediyeniz olacak mı?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"Rafa Silva, Beşiktaş'ın oyuncusu. Benfica oyuncusu değil. Bu yüzden şu anda bundan konuşmanın bir anlamı yok. Noel hediyesi vermesi gerekenler de şu an burada olan ve yıl sonuna kadar oynayacağımız maçları kazanmak için çalışmak zorunda olan mevcut oyuncularımız."