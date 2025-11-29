Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Sahada yapılan core hareketleriyle başlayan çalışma ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas antrenmanlarıyla devam etti.

Futbolcular dar alanda yapılan çift kale taktik maçlarla günü noktaladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.