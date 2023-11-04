TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü ekranlara geldi. Son bölümüyle dolu bir bekleyişin içine sokan Gönül Dağı, 4 Kasım Cumartesi günü, 112. bölümüyle TRT ekranlarında yeni maceralara yelken açtı. Gönül Dağı 112. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 4 Kasım Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 112. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı'nın son bölüm...

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GÖNÜL DAĞI 112. BÖLÜM ÖZETİ

Selma ve Taner'in sevgili olduğunu bütün kasaba öğrenir. Zafer intikam almak için Fazıl'a ne söyleyecektir? Veysel kızına bakarken evde yangın çıkar. Baba kız yangından kurtulabilecek midir? Döndü ve Halime, Hüseyin'e kasabadan birini bulur. Buldukları kişi Ramazan ve Asuman'ı nasıl etkileyecektir?

Rıfat geçinebilmek için ek iş olarak un fabrikasında çalışır. Rıfat'ın başına ne gelecektir? Yeşim diziden ayrılır. Kalacak yer arayan Yeşim'in yardımına Erkan koşar. Erkan, Yeşim'i nereye götürecektir?

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