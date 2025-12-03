Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören ve PFDK kararları neticesinde 2 maç ceza alan Roland Sallai için Galatasaray'ın yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

Tahkim Kurulu'nun açıklaması TFF'nin resmi internet sitesinde şu şekilde yer aldı:

"Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Roland Sallai'nin PFDK'nın 27.11.2025 tarih ve E.2025-2026/1716 - K.2025-2026/1808 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Roland Sallai'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."