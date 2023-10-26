Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisi 43. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 43. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Yalı Çapkını 43. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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Yalı Çapkını 43. bölüm fragmanı izle

Star TV ekranlarında her Cuma izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını dizisi, 43. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 43. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Yalı Çapkını 43. bölüm bilgileri...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Seyran'ın okula Kaya ile geldiğini gören Ferit hayal kırıklığına uğrasa da onu yalıda Kazım'a ve diğerlerine ezdirmez. Seyran ise Ferit'in gönlünü almayı başarır. Orhan, Sultan'ın Dicle'ye yaptıklarının önüne geçmek için yeni bir hamle yapar. İfakat ise Suna'yla yaptığı konuşmada onu hem şaşırtır hem de aklını karıştırır. Sultan'ı kahveye hap atarken yakalayan Seyran deliye döner.