Video Fenerbahce Videoları Fenerbahçe'de gergin anlar!

Fenerbahçe'de gergin anlar!

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Kurulu üyeleri arasında kavga çıktı. İşte o görüntüler...

18 Ekim 2025 | 14:00
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:11
F.Bahçe'de gergin anlar! 18 Ekim 2025 | 12:00
00:17
Aziz Yıldırım: Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz 18 Ekim 2025 | 12:00
00:59
Sadettin Saran yeni takım kaptanını açıkladı! 15 Ekim 2025 | 12:00
00:26
Saran canlı yayında açıkladı! Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci 15 Ekim 2025 | 12:00
00:14
Kerem'in sözleşmesinde usulsüzlük var mı? 15 Ekim 2025 | 12:00
00:20
Sadettin Saran: Jhon Duran'ın sakatlığı... 15 Ekim 2025 | 12:00
00:53
Sadettin Saran: Fenerbahçe'nin hainleri bize zarar verdi 15 Ekim 2025 | 12:00
00:56
F.Bahçe'de kadro dışı kararı çıkacak mı? 09 Ekim 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN