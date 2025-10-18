Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi hedeflerinden biri olan ve Fransa Ligue 2'de Dunkerque formasını terletena Gessime Yassine, sarı lacivertlilerin resmi teklifine olumsuz yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Özellikle hücum hattında yaşadığı aksaklıklara bağlı olarak puan kayıpları yaşayan ve ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, kadroya takviye yapmak üzere ara transfer dönemi çalışmalarına yoğunlaştı. Sarı lacivertlilerin listesinde yer alan oyuncular ve kulüpleri ile temaslar kurduğu bildirilirken 19 yaşındaki bir isim dikkat çekmişti.