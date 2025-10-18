TRANSFER HABERİ | Gessime Yassine, Fenerbahçe'yi reddetti!
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi hedeflerinden biri olan ve Fransa Ligue 2'de Dunkerque formasını terletena Gessime Yassine, sarı lacivertlilerin resmi teklifine olumsuz yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Özellikle hücum hattında yaşadığı aksaklıklara bağlı olarak puan kayıpları yaşayan ve ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen Fenerbahçe, kadroya takviye yapmak üzere ara transfer dönemi çalışmalarına yoğunlaştı. Sarı lacivertlilerin listesinde yer alan oyuncular ve kulüpleri ile temaslar kurduğu bildirilirken 19 yaşındaki bir isim dikkat çekmişti.
Dış basında yer alan çeşitli kaynaklar, Kadıköy ekibinin Gessime Yassine için resmi teklif sunduğunu öne sürmüştü. Africa Foot'un haberine göre; Fransa Ligue 2 ekibi Dunkerque'de forma giyen oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.
Şili'de düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Fas forması ile boy gösteren yetenekli oyuncu, turnuvadaki performansı ile Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.
Haberde aktarılana göre genç sağ kanat oyuncusu için Olympique de Marseille, Club Bruges, Union Saint-Gilloise ile birlikte Serie A'dan da birkaç kulüp harekete geçme kararı aldı.
Transfermarkt'a göre Yassine, piyasa değerini yalnızca birkaç hafta içinde 2 milyon euro'dan 4 milyon euro'ya çıkarak ikiye katladı.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...