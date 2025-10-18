Galatasaray'da gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Başkan Dursun Özbek, sarı kırmızılıların transfer politikalarına yönelik ifadeleri ile dikkat çekti. Özbek, "Avrupa'ya başarı odaklı yatırım dönemindeyiz. Çok uygun şartlar olmadıkça, elimizden kimseyi çıkarmayı düşünmüyoruz." ifadeleri ile ayrılık iddialarına yönelik son noktayı koydu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı külübün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Özbek'in transfer sözleri dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.10.2025 - 11:28