Trabzonspor, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Maç öncesi teknik direktör Fatih Tekke, önemli açıklamalar yaptı. İşte o sözler...

"Milli aralar özellikle bizim ülkemizde dönüşte çok iyi olmuyor. Çok avantajlı gözükmüyor ama biz gayet iyi çalıştık. Zubkov'un kaburgalarında sıkıntı vardı çok fazla antrenman yapamadı. Muçi'nin de çocuğu oldu. Benjamin var kadromuzda. Onlar oyunun ikinci bölümünde süre vermeyi düşündüğüm oyuncular. Buradaki tüm Trabzonspor ve Rizespor maçları genelde zor olur. Çaykur Rizespor da içeride baskılarının sertliği ve şiddeti çok iyi. Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Galip gelmek için buradayız, ama genç oyunculardan kurulu bir takımız. Konumlanma bizim için bu maçın başlığı. Zor maç olacak. Oyunun başlangıcı sert geçeceğin düşündüğüm için özellikle kaburgalarında Zubkov'un sıkıntısı var. Ama bugün yok. Onunla da başlayabilirdik. Oyun istediğim gibi giderse Benjamin'i taraftarımızın görmesini istiyorum İnşallah o anları yaşarız. Çünkü zor karşılaşma. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Kolay olmayacak."