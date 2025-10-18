Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Saran, teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği hakkında da açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

"TEDESCO'YU GÖNDERMEK..."

Tedesco'yu göndermek en kolayı olurdu. Kısa vadede bunu yapmak belki anlık bir rahatlama sağlayabilirdi. Ancak doğru bir karar olmazdı. Taraftarlarımızın beklentisine saygı duyuyorum. Ama ben sosyal medya rüzgarıyla karar veren bir yönetici değilim.

KADRO DIŞI KARARI HAKKINDA...

Kadro dışı kararı bir ceza değil, takımın düzenini hatırlatma mekanizmasıdır. Çünkü disiplin, bu camiada kimseyi dışlamak için değil, hepimizi aynı çizgide tutmak için vardır. O yüzden bu süreci geriye değil, ileriye dönük bir adım olarak görüyorum.

"OYUNCULARLA YAPILAN SÖZLEŞMELER..."

Futbolcularımızla ilgili sözleşmeler konusunda camiamızı bilgilendirmek istiyorum. Kulübümüzün bilgisi dışında el altından yaptığı bir anlaşma söz konusu değildir. Tüm sözleşmeler şeffaf şekilde denetlenmekte ve yapılmaktadır.