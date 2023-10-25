DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE | Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Dilek Taşı, 8. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Dilek Taşı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

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DİLEK TAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer, Figen'e Cemre'nin böbreği için köşke getirildiği gerçeğini anlatır. Figen bu gerçeğin arkasından ne yapacağını bilemez haldedir. Macide ile yüzleşmeye karar verir… Figen Cemre'yi kurtarabilmek için ne yapacak? Macide ise ortaya çıkan bu sırrın ardından Sinan'ı nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Kenan ve Sevda'nın öpüştüğüne şahit olan Asuman bu gerçeği Figen'e söyleyecek mi? Mustafa ise farkında olmadan Figen'i de kendisi ile birlikte geri dönüşü olmayan büyük bir tehlikenin içine atar… Figen ve Mustafa nasıl bir tehlikenin içine düşecek?

DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

DİLEK TAŞI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE