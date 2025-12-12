Haberler Fenerbahçe Haberleri F.Bahçe'nin 9 numara listesi belli oldu! İşte o 3 isim...

F.Bahçe'nin 9 numara listesi belli oldu! İşte o 3 isim... Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ocak ayındaki transfer döneminde santrfor transferini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, bu pozisyon için İtalya'ya yöneldi. Domencio Tedesco'nun isteği doğrultusunda fizikli ve güçlü bir santrfor profili arayan sarı-lacivertlilerin listesindeki 3 isim belli oldu. İşte ayrıntılar.. | FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri





Ocak ayındaki transfer döneminde Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırıp yıldız bir santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu pozisyon için listesini oluşturdu. Güçlü ve fizikli bir 9 numara profili arayan sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco'nun istediği isimler belli oldu.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin ulaşmak istediği ilk oyuncu Inter forması giyen Francesco Pio Esposito. İtalyan kulübüyle masaya oturmak isteyen sarı-lacivertliler, bu fırsatı bulamadı çünkü Inter'in transfer yetkilileri, İtalya Milli Takımı'nın golcüsünü hem bugün hem de geleceğin kilit ismi olarak görüyor ve satmayı kesinlikle düşünmüyor.