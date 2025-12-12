F.Bahçe'nin 9 numara listesi belli oldu! İşte o 3 isim...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ocak ayındaki transfer döneminde santrfor transferini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, bu pozisyon için İtalya'ya yöneldi. Domencio Tedesco'nun isteği doğrultusunda fizikli ve güçlü bir santrfor profili arayan sarı-lacivertlilerin listesindeki 3 isim belli oldu. İşte ayrıntılar.. | FB SPOR HABERLERİ
Ocak ayındaki transfer döneminde Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırıp yıldız bir santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu pozisyon için listesini oluşturdu. Güçlü ve fizikli bir 9 numara profili arayan sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco'nun istediği isimler belli oldu.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin ulaşmak istediği ilk oyuncu Inter forması giyen Francesco Pio Esposito. İtalyan kulübüyle masaya oturmak isteyen sarı-lacivertliler, bu fırsatı bulamadı çünkü Inter'in transfer yetkilileri, İtalya Milli Takımı'nın golcüsünü hem bugün hem de geleceğin kilit ismi olarak görüyor ve satmayı kesinlikle düşünmüyor.
Inter formasıyla bu sezon 20 maça çıkan Esposito, kısıtlı sürede 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 20 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.
Haberde yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe'nin listesinde bulunan bir diğer isimse Atalanta forması giyen Gianluca Scamacca. Uzun süren sakatlığının ardından formasına tekrar kavuşan İtalyan oyuncu, Atalanta'da yeniden çıkışa geçti. Kulübün yeni teknik direktörü Palladino, takımın yükselişi için ona güveniyor, bu sebeple transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.
Atalanta ile bu sezon 13 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 1.95 boyundaki santrforun piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.
Listenin 3. sıradaki isim ise Roma forması giyen Artem Dovbyk. Kağıt üzerinndeki en ulaşılabilir seçenek olarak görülen Ukraynalı oyuncu, teknik direktör Gasperini'nin gözüne girmeyi başaramadı. Roma'nın, uygun bir teklif gelmesi ve yerine aynı pozisyona takviye yapabilmesi koşuluyla oyuncuyu göndermeye sıcak baktığı ifade ediliyor.
Bu sezon Roma formasıyla 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Dovbyk, 564 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.