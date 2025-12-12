Beşiktaş'tan Taylan Bulut açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, 19 yaşındaki futbolcusu Taylan Bulut'un takımdan ayrılmak istediği haberlerini yalanladı.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Taylan Bulut'un babasının Başkanımız Serdal Adalı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Bulut'un babasının bu görüşme sırasında futbolcumuzun mutsuz olduğunu ve Almanya'ya dönmek istediğini ifade ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada yer bulan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır. Taraftarlarımızdan transfer dönemi öncesinde kasıtlı olarak masa başında hazırlanan haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.