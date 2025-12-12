Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF'ye tepki amaçlı sahadan çekilip çekilmeyeceklerine dair soruyu cevapladı.

Soru: "Bu konuşmadan da rekor ceza yiyeceksiniz. Galatasaray taraftarından aldığım iki soru var. TFF'nin yaptıklarına karşılık biz Galatasaray olarak TFF'ye nasıl bir tepki vereceğiz? Antalya maçına siyah formayla mı çıkacaksınız? TFF'ye karşı yaptırınız olacak mı?"

- Dursun Özbek: "Arkadaşlarımla konuşacağım. Forma konusu yönetmeliklerle bellidir. TFF'nin yaklaşımını protesto ediyoruz. Biz hiçbir zaman sahadan çekilerek kaçarak protesto etmeyiz. Biz mücadelemizde alışığız, son 3 senedeki olaylara bakın. Hep benzer gelişiyor. Bu sezon katılmalar da oldu. Böyle bir şey var mı ya! Yorumcular yorum yapıyor, Galatasaray lehine yapılan yorumun muhatabı TFF başkanı oluyor. Hocasına tek laf ettiği kulüp Galatasaray. Konuşan yöneticisine en üst seviyeden cezayı basıyor. Sabırla bir şeyin peşinde koşuyoruz. Başkan olduğum günden itibaren kendi camiamın içinde de, iştirak ettiğim tüm turnuvalarda sevgi iklimini öne çıkardım. Gerek konuşmalarımda gerek hitabet tarzımda buna çok dikkat ettim. Sayın başkan, bu tavrımı yanlış anlamış. Kuzu gibi dinlediler, yok efendim köpeksiz köyde çomaksız dolaşıyorlar. Aynı seviyeye inmemek için büyük gayret gösteriyorum. Türk futbolunu yöneten kişilerin seviyelerini korumak zorunluluğu var."