Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalar yapıyor.

İşte Özbek'in açıklamaları:

"Monaco maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Üzüntülüyüz. Şampiyonlar Ligi iddiamızın devam etmesine engel olmayacak bu sonuç. Takımımıza önemli hedefler koymuştuk. İki maçımız daha var, bu iki maça konsantreyiz. Takımımıza güveniyorum, Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam edeceğimize yürekten inanıyorum.

"TARAFSIZLIĞINI KAYBETMİŞTİR"

TFF Başkanı, bu önemli Monaco maçından saatler önce ekran karşısında geçerek yaptığı maksatlı açıklamalarla tarafsızlığını kaybetmiştir. Göreve geldiğinden beri iki olağanüstü açıklama yaptı. İkisi de kulübümüzle alakalı! Sanki Türk futbolunda başka problem yokmuş gibi uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçti. Neymiş efendim, kuranın mutluluğunu ve gururunu yaşayamamış. Benim en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün bu açıklamayı yapıyorsun.

"KÖPEK KİM, ÇOMAKSIZ GEZEN KİM?"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı milli gururu hak etmiyor mu? Milli bir olay değil mi yani? Bir de Galatasaray'a başarılar diliyor. Sen konuşmalarla başarıları Monaco'ya dilemiş vaziyettesin. Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar lafı bir TFF başkanına yakışıyor mu?

"AĞZINI BİLE AÇAMAZSIN!"

Köpek kim çomaksız gezen kim, açıklamak zorunda. Kuzu aslan laflarını da netleştirmesi gerekiyor. Olayın detayına girdiğimiz zaman kuzu kelimesi, söyleniş şekline bakınca bambaşka bir anlam taşıyor. Bizi kuzu gibi dinlediler dendiği zaman, şu anlamı barındırıyor, sen öyle bir pozisyondasın ki karşımda, ağzını bile açamazsın, laf bile edemezsin. Yüzde yüz tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini anlatmaya çalışmasın.

"SEN NE DEMİŞSİN DE BEN KUZU GİBİ DİNLEMİŞİM!"

Bana sürekli Dursun Ağabey, Dursun Ağabey diyorsun. Mikrofon karşısına geçince 'bizi kuzu gibi dinledi' diyorsun. Ben bir maçla ilgili çektiğimiz videoları ve onları anlatmaya geldim. Biz size bir şeyler anlattık, videolarda pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim!

"BU SEVİYEYE İNMEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece yanlış. Ben sana 'sen de beni koyun gibi dinledin' mi diyeceğim! Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz. Bu seviye Türk futboluna yakışan bir seviye değil. Kim olursan ol, nereden gelirsen gel bu üslupla bu TFF başkanlığı koltuğu doldurulamaz.

"BÖYLE BİR ADALET ANLAYIŞI OLABİLİR Mİ?"

Videoyu izlettik, videoyla ilgili Sayın Başkanın, 'O maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş' diye açıklama yaptı. Yahu biz sizden adaleti isterken ve uygulamanın eşitlik ilkesini isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray ister Beşiktaş ister Fenerbahçe olsun, uygulamada hak yeme varsa bunun arkasından cezanın gelmesi lazım. Sen bunu getirip 'ceza verecektik', duyumları söylüyorum, 'siz geldiniz cezayı vermekten vazgeçtik'. Böyle bir adalet anlayışı, uygulama olabilir mi ya!

"FENERBAHÇE'NİN HAKKI YENDİ DİYE AÇIKLAMA YAPIYOR!"

Pozisyonları incelerken bize bir şey demediler. Mikrofon karşısına geçince Fenerbahçe'nin hakkı yendi diye açıklama yapıyor. İster Fenerbahçe'nin ister Galatasaray'ın hakkı yenmiş olsun, bu haksızlığa sebep olan kişinin ceza alması gerekirdi.

"SADECE GALATASARAY'I KONUŞUYORSUN"

Sen en tarafsız olması gereken kurumun başındasın. Pozisyonlar hakkında konuşuyorsun ya, yorum yapıyorsun ya! Yayıncı kuruluşa Galatasaray lehinde yorum yaptıkları için aba altında sopa gösteriyorsun. Sadece Galatasaray'ı konuşuyorsun. Bu gündemle yaptığın basın toplantısında tarafsız olduğunu sanıyorsun. Açıkçası buna nasıl inandığını çok merak ediyorum.

"ALLAH'IN SOPASI YOKTUR"

Tarafsızlık sizin en büyük şiarınız olmalı. Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğinizi söylüyorsunuz. Unutmayın ki Allah'ın sopası yoktur. Biz konuşunca sürekli ceza veriyorsun. Seçim döneminde 'başkanlar konuşsun, ceza vermeyeceğim' dedin. Galatasaray başkanına ceza vere vere vere yasa gereği başkanlık koltuğundan onu indireyim düşüncesinde olduğunu düşünüyorum.

"TFF GALATASARAY NEFRETİYLE YÖNETİLİYOR"

TFF, Galatasaray nefretiyle yönetiliyor. Para cezası, men cezası veriyorsun. Yetmiyor, basın toplantılarında ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Size kim ceza verecek! Sen disiplin talimatlarıyla cevap vereceksin. Yarım saat 45 dakikalık toplantının konusu sadece Galatasaray olamaz. TFF'nin Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. Taraftarımız bilmelidir ki TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Biz kavgaya girmek istemesek de onlar tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Aldıkları tutarsız adaletsiz kararlarla, kuzu gibi dinlediler demekle gerginliği en üst seviyeye taşıyorsun.

GALATASARAY SAHADAN ÇEKİLECEK Mİ?

"Bu konuşmadan da rekor ceza yiyeceksiniz. Galatasaray taraftarından aldığım iki soru var. TFF'nin yaptıklarına karşılık biz Galatasaray olarak TFF'ye nasıl bir tepki vereceğiz? Antalya maçına siyah formayla mı çıkacaksınız? TFF'ye karşı yaptırınız olacak mı?"

- Dursun Özbek: "Arkadaşlarımla konuşacağım. Forma konusu yönetmeliklerle bellidir. TFF'nin yaklaşımını protesto ediyoruz. Biz hiçbir zaman sahadan çekilerek kaçarak protesto etmeyiz. Biz mücadelemizde alışığız, son 3 senedeki olaylara bakın. Hep benzer gelişiyor. Bu sezon katılmalar da oldu. Böyle bir şey var mı ya! Yorumcular yorum yapıyor, Galatasaray lehine yapılan yorumun muhatabı TFF başkanı oluyor. Hocasına tek laf ettiği kulüp Galatasaray. Konuşan yöneticisine en üst seviyeden cezayı basıyor. Sabırla bir şeyin peşinde koşuyoruz. Başkan olduğum günden itibaren kendi camiamın içinde de, iştirak ettiğim tüm turnuvalarda sevgi iklimini öne çıkardım. Gerek konuşmalarımda gerek hitabet tarzımda buna çok dikkat ettim. Sayın başkan, bu tavrımı yanlış anlamış. Kuzu gibi dinlediler, yok efendim köpeksiz köyde çomaksız dolaşıyorlar. Aynı seviyeye inmemek için büyük gayret gösteriyorum. Türk futbolunu yöneten kişilerin seviyelerini korumak zorunluluğu var."

MAURO ICARDI KONUSU

Dursun Özbek: "Dört bir taraftan yaylım ateşine tutuluyoruz. Hiç ilgisi olmadığı halde, kulübün içinde böyle bir çekişme olmadığı halde dahi bu haberler piyasaya veriliyor. Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya! Ne problemi! Icardi en önemli oyunculardan biri. Son 3 senedeki hizmetini kim inkar edebilir. Kendisi çok önemli bir sakatlık geçirdi. 1 seneye yakındır iyileşmesi için bekliyoruz. Giderek düzeliyor. Sembol olmuş biri, ikon futbolculardan biri. Galatasaray'ı bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor. Onun için tekrar aynı lafıma geliyorum. Dört bir taraftan yaylım ateşindeyiz. Herkes Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor! Bunların hiçbirisi bizi etkilemez. Doğru bildiğimiz yolda gidiyoruz. Başarı odaklıyız."

"NİYE CEZA VERMEDİN?"

Kimse merak etmesin Galatasaray koyduğu hedefe ulaşacaktır ve taraftarını da sezon sonunda memnun edecektir. TFF'deki toplantıda 8 dakikalık sunum hazırladık, pozisyonları içeren. TFF yetkililerine izlettik, başkan da oradaydı. Orada Fenerbahçe'nin hakkı yendi yenmedi öyle bir şey konuşulmadı. Pozisyonlar üzerinde konuştuk, o öyle olmadı bu böyle olmadı, konuştuk. Bilahare yaptığı basın toplantısında başkan, 'orada aslında sonuca tesir edecek husus yok, Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Bu manada bir açıklama yapıyor. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak için illaki penaltı pozisyonu olması gerekmez, sonuca etki edecek diyor. Bu bir.

İkincisi, Kendisinin ifadesiyle 'Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Peki sen öyle yorumladın, futbol bilginle öyle yorumladın. Her iki halde de gerek Fenerbahçe'nin gerek Galatasaray'ın hakkı yendiyse ceza verilmesi gerekmez mi! Niye vermedin! Kapımız açık diyorsun, sen TFF'ye geldin ceza vermeyeceğim diye bir hukuk anlayışı olmaz. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da hakkı yendiyse geçmişteki uygulamalarının benzerini yapmak zorundasın. Sadece Fenerbahçe ve Galatasaray için sınıflandırma yapmak yanlış. Tüm kulüpler için sebep olanların ceza alması lazım. Sen bunu TFF'ye geldiniz diye böyle oldu şekline getiremezsin.

"AYNI FİLMİ DAHA ÖNCE GÖRDÜK"

Maça çıkacağız, saatler kalmış, hayretler içinde kaldım. Uçaktan iner inmez basın toplantısı yapıyorsun, ana hedef Galatasaray. Yahu Galatasaray kim Sayın Başkan, Galatasaray kim ya? Nedir bu Galatasaray'a karşı olan tutumunuz! Hiç kimse merak etmesin, aynı filmi daha önce gördük. Bu sene de Galatasaray bunun üstesinden gelecektir. Galatasaray'ın gücü ve kudreti buna müsaittir.

"ŞİKEYLE İLİŞKİLENDİREMEZSİNİZ"

"TFF'nin tarafsızlığını yitirdiğini söylediniz. Futbolda bahis ve şike operasyonu var. Tarafsızlığını yitiren bir kurum Galatasaray'a hakkaniyetli karar vereceğini düşünüyor musunuz?"

Dursun Özbek: "TFF'nin yaptığı gerek yasal gerek yasadışı bahisle ilgili kararlarını desteklediğimizi söyledik daha önce. Sözümüzün arkasındayım. Kulüp olarak arkasındayız. Orada herhangi bir şey yok. Elbette ki şikeye karışan varsa, tevessül eden varsa TFF cezasını verecektir. Sorunun anlamı şu; TFF'nin bu tarafsız tutumu Galatasaray'ı bir şekilde şikeyle ilgilendirmeye karar gider mi diye soruyorsun aslında. Bu kimsenin haddi değil! Galatasaray'ı ben yönetiyorum arkadaşlarımla beraber. Biz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Galatasaray'ın adını kimse bu tip bir uygulamaya bulaştıramaz! Ona ne TFF'nin ne başka birinin gücü yeter!"

"NE YAPACAĞIMIZI ANLATIRIZ!"

"Yine hakkınız yenince ne yapacaksınız?"

Dursun Özbek: "Biz TFF ile konuşuyoruz, ikaz ediyoruz, tekrarlanmaması için çaba sarf ediyoruz. Bu bir yere kadar, doyum noktası var. Doyum noktasına gelince ne yapacağımızı size anlatırız. Olmamış olaya yorum yapmak yanlış olur. Benzer olaylarda ne yaptığımız bellidir. Biz saha içi aktivitelerden vazgeçmeyiz. Biz misyon sahibi bir kulübüz. Mücadelemiz bizim Galatasaray'ın hakkının yenmemesi için kuvvetli. Bunu da hiçbir zaman geri adım atarak ya da başka bir şekilde akamete uğratacak durumda değiliz."

"İSTİFAYA DAVET BİZİM İŞİMİZ DEĞİL"

TFF'yi istifaya davet bizim işimiz değil. TFF başkanı zaten kendisi diyor ki, ben diyor, yönetemediğimi anlayınca kendim giderim diyor. Yapması gereken bugünden itibaren bu işi yönetebilmiş mi yönetememiş mi özeleştirisini yapsın. Allah'ın lütfuyla geldim diyor, Allah'ın sopası yok. Teraziye, kantara çıkınca dikkatli olman lazım. Otur yaptığın uygulamalara, konuştuğun laflara bak! Koltukta oturmayı hak ediyor musun kararını ver.

"GEÇMİŞTE BENİ TEHDİT ETTİ"

Geçmişte sayın başkan, TV'de beni tehdit etti. Ben de konuyla ilgili hukuka başvurdum. Bir mahkeme açıldı. Mahkememizde duruşma günü bekliyorum. Bu mahkemeyi sonuna kadar götüreceğiz. Aslında evvelki gün de beni tehdit etti. Ne demek kuzu gibi dinlediler! Ne demek ya! Seviyeyi aşağı çekmemek için lafları seçerek kullanıyorum. Lafları seçiyorum fakat bir yere kadar.

"AĞABEY TAVSİYESİ"

Sen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nı ve Başkan Vekili'ni beni kuzu gibi dinlediler diyemezsin. Haddinde böyle bir şey yok! Ne zannediyorsun kendini! Geçmişte tehdit, bugün tehdit! Neredeyiz biz! Sportif faaliyet içinde miyiz başka mecrada mıyız! Dursun Abi Dursun Abi diyorsun, beni kuzu gibi dinlediler diyorsun. Bu tarzı bırakması lazım. Yönetme kabiliyetini zedeler. O jargonun, o tarzın daniskasını biz de biliyoruz. Bu tarz, futbol ailesine zarar verir. Ağabey tavsiyesi, bu konuşmalardan vazgeçin, Türk futboluna fayda getirmez.

"ASIL İŞİMİZDEN UZAKLAŞIYORUZ"

Şöyle bir duyum aldım 'Eğer başkan çıkar bana bir şey derse, aramızda konuştuğumuz şeyleri ifade ederim'. Sakın ha! Artık bu iş burada kalsın. Kimsenin ne söyleyeceğinden değil, hodri meydan ne varsa çık söyle ama asıl işimizden uzaklaşıyoruz.

"SENİN GÖREVİN BU DEĞİL!"

TFF'den bir sonuç almak için bir çaba içerisinde değiliz. TFF ile çekişme çabasında değiliz. Değiliz. Öyle bir niyetimiz yok. Galatasaray'ın işine gelen sükünet, sevgi iklimidir. Bu benim mottom ya. Sadece kendi camiamla ilgili değil bütün iştiraklerimizde, tüm federasyonlarda aynı şeyi savunuyorum. Benim bunu savunmam yeterli değil. Futbolda en değerli kulüp, borç yükünü kurtarmış bir kulüp, geleceği parlak bir kulüp Galatasaray. Bunu herkes kabul etmiş vaziyette. Buradaki yarış, biz bir seviyeye geldiysek, benzer şeyleri yaparak diğer takımlar da aynı seviyeye gelebilir. Aynı seviyeye gelmenin yolu bu. Çalışmak, daha çok çalışmak ve üretmekle gelinir.

Paçasından aşağı indirip seviyemize indirelim çok revaçta. Yapılan algılarla, yanlış haberlerle buna destek olan insanlar ve kurumlar var. En azından TFF'nin bunun dışında kalması lazım. Galatasaray lehine yorum yaptı diye kendi kanaatleri eski hakemler için, yayıncı kuruluşa niye saldırıyorun! Yayıncı kuruluşla başka problemlerimiz olabilir, ayrı dava. Oradaki şöyle yorum yaptı, böyle yorum yaptı. Senin görevin bu değil sayın başkan. Senin görevin bu değil. Bırak yorumcu yorumunu yapsın. Ha öyle yorum yaptın diye yayıncı, seninle görüşeceğiz diye bir şey olabilir mi!