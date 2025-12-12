Haberler Galatasaray Haberleri Liverpool'da flaş Mohamed Salah gelişmesi!

Liverpool'da flaş Mohamed Salah gelişmesi! Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Mohamed Salah hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Liverpool, bir süredir gündemden düşmeyen Mısırlı yıldızla ilgili önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Mohamed Salah ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir Liverpool'da ciddi sorunlar yaşayan Mısırlı yıldız hakkında sürpriz bir haber geldi.

Expressen.se'de yer alan habere göre Mohamed Salah, Liverpool'un maç kadrosuna yeniden dahil edildi. 33 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un cumartesi günü Brighton'ı ağırlayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alacak.