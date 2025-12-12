Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, kadro planlaması ve transfer çalışmaları ile ilgili konuştu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

Trabzonsporlular olarak hepimizin aklında tek bir şey var, zirvede olmak, başarılı olmak. Ama tüm bunların yanında Trabzonsporluların duruşunu her ortamda ortaya koymak. İnanın biz şehrimizi gücümüzün yettiği her yerde temsil ettik. Trabzonspor'un çıkarları için ne söylenmesi gerekiyorsa her yerde söyledik ve arkasında durduk.

"FATİH TEKKE VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Bu sezon Fatih Tekke'nin gelişiyle yeni bir yapılanmayla başka bir yolun yürüyüşüne başladık. Ben en başta sayın Fatih Tekke ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Ben çok daha başarılı günleri göreceğimizi düşünüyorum. Hepimizin kalbinden, gönlünden geçenin ne olduğunu biliyoruz. Herkesin kafasında tek bir şey var, Trabzonspor'un başarısı ve şampiyon olması. Tüm şartları sonuna kadar zorluyoruz. Rakiplerimizin bütçeleri artık bizim 10 katımıza geldi. Biz bu savaşı vermeye hazırız. Bu yıl da paraya karşı emeğin savaşı olacak.

"TRABZONSPOR HER ZAMAN ZİRVEYE OYNAR"

Teknik kadromuza ve ekibimize güveniyorum. Çoğu genç olmalarına rağmen karakteri oyuncular. Biz kimseyi buraya zorla getirmedik. Bu işin en önemli sırlarından bir tanesi ve bu başarının sebeplerinden bir tanesi bu. Sizlerden bir kardeşiniz olarak tek ricam şu, takımımızın yanında olun. Trabzonspor belli bir yola girdi. Sonuçlar ne olursa olsun takımımıza sahip çıkalım. Başkanlar gelir gider, bu duygu devam ettiği müddetçe Trabzonspor her zaman zirveye oynar.

"B PLANI OLMADAN O İŞİ BOZMAYIZ"

Fatih hoca ve ekibi zamanının yüzde 90'ını tesislerde geçiriyor. Çok da emek veriyorlar. Bize transferle ilgili belli başlı bilgiler geldi. Netleştiği an yönetim kurulu gerekeni yapacaktır. Aklımızdan şu anda giden kadroyu bozmak gibi bir düşünce yok. Farklı bir durum olur, büyük bir teklif gelir... Çok büyük bir oyuncu havuzumuz var. Dolayısıyla eski gibi düşünmesin taraftarlarımız. B planı olmadan o işi bozmayız.

İRFAN CAN KAHVECİ YANITI

Bordo-mavili takımın İrfan Can Kahveci'ye yönelik ilgisi olup olmadığı konusundaki sorulara cevap veren Doğan, "Hayır" yanıtını verdi.

MUÇİ'NİN BONSERVİSİ

Beşiktaş kiralık olarak takıma katılan Ernest Muçi için konuşan Doğan, "Daha önce de söylemiştim. İzleme ekibimizin tespit ettiği ancak maliyetlerinden dolayı alamadığımız bir oyuncuydu. Oyuncuyu kiralık olarak kadroya kattık. Sezon sonunda teknik kadro alalım derse alırız. Bizim için gerekli derlerse alırız." dedi. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Edin Visca hakkında Ertuğrul Doğan şunları kaydetti, "Visca çok önemli, sevdiğimiz bir oyuncu. Sakatlığına çok üzüldük. Sezon sonuna kadar yok. Kontratını donduracağız. Hocamız kimi derse onun yerine dahil edeceğiz."