F.Bahçe'de Livakovic gelişmesi! Yeni adresi belli oldu
Ederson'un transferiyle sezon başında Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic'in geleceği şekillenmeye başlandı. Hırvat basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki eldiven, Fenerbahçe'den ayrılmak üzere. İşte ayrıntılar...
Manchester City'den Ederson'un transfer edilmesiyle İspanyol ekibi Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, La Liga'da hiç forma şansı bulamadı. Girona'da mutsuz olan Hırvat eldivenin, geleceği şekillenmeye başlandı.
Hırvat basınından Nacional'e göre Livakovic, Dünya Kupası'na kadar Dinamo Zagreb'e transfer olabilmek için Girona'daki maçları boykot etmeye karar verdi.
Nacional'e Girona Teknik Direktörü Michel, "Livakovic, Girona'da oynamak istemediğini söyledi. Gazzaniga, 38 derece ateş ve gribe rağmen kaleyi korumak zorunda kaldı çünkü Livakovic kupa maçında oynamak istemedi. Bu durum beni kızdırdı. Dünya Kupası'nda oynamak ve başka bir kulübe gitmek istiyor." ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki kalecinin bu tutumda davranmasının sebebi ise FIFA kriterlerine göre bir sezon içerisinde üç farklı takımın formasını giyemeyecek olması.
Haberde yer alan bilgilere göre Livakovic, Dinamo Zagreb Başkanı Zvonimir Boban ilet tüm konularda anlaşmış durumda ve kış döneminde Dinamo formasını kiralık olarak giyecek.