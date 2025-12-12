F.Bahçe'de Livakovic gelişmesi! Yeni adresi belli oldu

Nacional'e Girona Teknik Direktörü Michel, "Livakovic, Girona'da oynamak istemediğini söyledi. Gazzaniga, 38 derece ateş ve gribe rağmen kaleyi korumak zorunda kaldı çünkü Livakovic kupa maçında oynamak istemedi. Bu durum beni kızdırdı. Dünya Kupası'nda oynamak ve başka bir kulübe gitmek istiyor." ifadelerini kullandı. 30 yaşındaki kalecinin bu tutumda davranmasının sebebi ise FIFA kriterlerine göre bir sezon içerisinde üç farklı takımın formasını giyemeyecek olması.