Bastia'dan 5.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Christ Ravynel Inao Oulai; Bayern Münih ve Manchester City'nin ardından Manchester United'ın da radarına girdi.

Yaz transfer döneminde Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a transfer olan Christ Oulai, performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor.

Team Talk'ın haberine Bayern Münih ve Manchester City'nin ilgisinin yanı sıra, Manchester United da 19 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen kulüplerin arasına dahil oldu.

40 MİLYON EURO

Haberde, Trabzonspor ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Inao Oulai'nin oyuncuyu kolay bırakmayacağı ifade edildi. Ayrıca bordo-mavililerin, oyuncu için 40 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklediği ve ocak ayında bir ayrılığın kesin olarak reddedildiği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 9 maça çıkan Fildişi Sahilli oyuncu, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

