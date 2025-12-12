CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Slot: İhtiyacım olan şey... Slot: İhtiyacım olan şey... 15:01
Doğan'dan İrfan Can Kahveci cevabı! Doğan'dan İrfan Can Kahveci cevabı! 14:55
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması! 12:25
G.Saray sahadan çekilecek mi? G.Saray sahadan çekilecek mi? 12:17
Tedesco santrfor listesini iletti! İşte 3 isim... Tedesco santrfor listesini iletti! İşte 3 isim... 11:34
Dursun Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı! Dursun Özbek'ten 'Kuzu gibi dinlediler' cevabı! 10:54
Daha Eski
F.Bahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! F.Bahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! 10:28
F.Bahçe'de Livakovic gelişmesi! Yeni adresi belli oldu F.Bahçe'de Livakovic gelişmesi! Yeni adresi belli oldu 10:18
Beşiktaş rakibinin stoperini istiyor! Beşiktaş rakibinin stoperini istiyor! 09:49
Derbide gözler Muçi'de olacak! Derbide gözler Muçi'de olacak! 09:21
Galatasaray'dan stoper bombası! F.Bahçe de istiyordu Galatasaray'dan stoper bombası! F.Bahçe de istiyordu 09:08
"Kedi-fare oyunu" "Kedi-fare oyunu" 08:38
Oulai'ye yeni talip: İngiliz devi!
Doğan'dan İrfan Can Kahveci cevabı!
Süper Loto sonuçları açıklandı (11 Aralık)
Kefirin bu faydalarını biliyor muydunuz?