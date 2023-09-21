MasterChef eleme adayı kim oldu?
Kendi Düşen Ağlamaz 14. bölüm izle
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Mert: En azında bir puan aldık! Mert: En azında bir puan aldık! 00:31
"Galibiyet için gelmiştik ama..." "Galibiyet için gelmiştik ama..." 00:27
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İşte Kartal'ın grubundaki puan durumu İşte Kartal'ın grubundaki puan durumu 23:55
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Beşiktaş maçı öncesi 27 Türk taraftara gözaltı! Beşiktaş maçı öncesi 27 Türk taraftara gözaltı! 21:34
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