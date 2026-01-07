CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Genç yıldız Fenerbahçe’ye doğru! Genç yıldız Fenerbahçe’ye doğru! 16:17
Fırtına'dan flaş karar: Transferden çekildiler! Fırtına'dan flaş karar: Transferden çekildiler! 16:14
Rafa Silva antrenmana katılmadı! Rafa Silva antrenmana katılmadı! 16:01
"Türkiye'de gol ve asiste çok bakılıyor" "Türkiye'de gol ve asiste çok bakılıyor" 16:01
G.Saray'dan kanada sürpriz aday! G.Saray'dan kanada sürpriz aday! 14:55
Pape Gueye kimdir? Nereli, kaç yaşında? Pape Gueye kimdir? Nereli, kaç yaşında? 14:43
Daha Eski
F.Bahçe'de Mert Günok gelişmesi! F.Bahçe'de Mert Günok gelişmesi! 12:51
"Opsiyonun kullanılmasını istiyorum!" "Opsiyonun kullanılmasını istiyorum!" 12:13
"Boey için işler zorlaşabilir!" "Boey için işler zorlaşabilir!" 11:31
Matteo Guendouzi'nin kariyeri ve hayatı! Matteo Guendouzi'nin kariyeri ve hayatı! 11:21
Fenerbahçe transferde anlaşma sağladı! Fenerbahçe transferde anlaşma sağladı! 11:13
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak? Guendouzi gelirken o mu ayrılacak? 09:46
Paulista'dan Beşiktaş'a veda!
Rafa Silva antrenmana katılmadı!
Bologna-Atalanta maçı canlı izle
Nuno Tavares kariyeri ve hayatı...