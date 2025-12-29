Uzak Şehir bugun var mı? 29 Aralık Pazartesi Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Uzak Şehir dizisinin, 29 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Diziyi yakından takip eden izleyiciler, "Bu akşam Uzak Şehir var mı?", "29 Aralık'ta yeni bölüm ekrana gelecek mi?" ve "Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularının yanıtını arıyor. Tüm bu soruların cevabı için gözler, 29 Aralık 2025 Pazartesi Kanal D yayın akışına çevrilmiş durumda. İşte detaylar...