Yapımını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini ise Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 20. bölümü izleyicisi ile buluştu. Diziyi izlemek isteyenlerin yaptığı 'Ömer yeni bölüm izle, Ömer 20. bölüm izle Star TV - Ömer son bölüm tek parça full izle' sorgulamalarını haberimizde derledik.

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 5 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelen 20. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 20. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 20. BÖLÜM KONUSU

Haluk'un Ömer'in kapısına gelip Gamze'den oğlunu almak istemesi herkesi şaşkına döndürür. Geçmişten gelen bu beklenmedik misafir Ömer ve ailesi tarafından savuşturulsa da, Haluk'un neler yapabileceğini bilen Gamze Tuna için büyük bir korkuya kapılır. İntikam hırsıyla dolup taşan Haluk, sadece Gamze'nin değil, tüm ailesinin de başını çok ağrıtacak bir adım atar.

Hakan'ın iş yerine gelmesi, tek başına evini geçindirmek ve ayakta durmak için mücadele eden Nisa ile aralarında büyük bir kavganın yaşanmasına sebep olur. Emine'nin Yaman'la olan yakınlığını sürdürmesiyse Nisa için günden güne daha da büyüyen bir sıkıntıdır.

Haluk'un ortaya çıkışıyla üzerlerindeki baskı daha da artan Ömer ve Gamze, evlendiklerini bir an önce Tuna'ya söylemek isterler. Ancak onlardan daha önce harekete geçen Haluk, Tuna'yı Gamze'den koparacak acımasız bir plan için düğmeye basar.

ÖMER 20. YENİ BÖLÜM İZLE

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