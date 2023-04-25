Ben Bu Cihana Sığmazam 28. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle | BBCS izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 28. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Sabancı'nın yer aldığı sevilen dizinin bu hafta yayınlanan son bölümüyle ilgili arama motorlarında 'Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm izle, atv Canlı izle, BBCS 28. bölüm izle ve Ben Bu Cihana Sığmazam tek parça full izle konuları araştırılıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 25 Nisan Salı günü yayınlanan son bölüm...

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 25 Nisan Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 28. bölümünde neler yaşandığını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 28. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 28. BÖLÜM KONUSU

Cezayir'in kadim dostu Kurban'la ilgili ihanet şüpheleri artar ve bu hususta önlemini alır. Tatavlalı, Cezayir'den kurtulduğunu düşünürken peşine Kayıkçı takılır. Kayıkçı, Tatavlalı'nın güvendiği adamlarından birini kendi tarafına çekerek Tatavlalı'nın ölümünü planlar.

Düşmanların hamleleriyle zehirlenen Firuze, hem kendi hayatı hem de bebeğinin hayatı için mücadele verir. Cezayir, Firuze'nin yaşam mücadelesi sırasında yanında bulunur. Cezayir, Leyla'ya Bekir'in ölümüyle ilgili kendi duygularını anlatabilmek için Gülendam'ın evinde büyük bir etkinlik düzenler. Bu etkinlikten sonra Cezayir'e başka bir açıdan bakmaya başlayan Leyla'nın kırgınlığı hafifler. Leyla, Cezayir'e fazla yüklendiğini anlayınca Cezayir'le konuşmak için mekanına gider fakat Cezayir'i yerinde bulamaz.

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Kayıkçı'nın hain saldırısıyla canını kurtarmaya çalışan Tatavlalı, Orhan'dan yardım istemek zorunda kalır. Orhan, Tatavlalı'nın umduğu çareyi bulabilmesi için Tatavlalı'yı Kurban'ın evine götürür.

Cezayir, Kurban'ın evine yolu düşen Tatavlalı'nın haberini alır. Bu sayede Cezayir ezeli düşmanı Tatavlalı'yla yüz yüze hesaplaşma fırsatı bulur.

Leyla, Cezayir'i affedebilecek mi? Cezayir'in Kurban'la ilgili şüpheleri yerini bulacak mı? Ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan Tatavlalı kurtulabilecek mi?

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Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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