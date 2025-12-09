Haberler Fenerbahçe Haberleri F.Bahçe ve G.Saray'dan transfer rekabeti: Stoperde aynı yıldız!

F.Bahçe ve G.Saray'dan transfer rekabeti: Stoperde aynı yıldız! Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı büyük bir heyecanla devam ederken, takımların devre arasındaki takviyeler için hedeflediği isimler belli olmaya başladı. Zirve yarışında kıyasıya rekabet eden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, aynı savunmacı için transferde birbirine rakip olduğu ortaya çıktı.





Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun isteği bir sol stoper. Oosterwolde'nin performansının soru işareti barındırması nedeniyle bir tecrübeli bir oyuncuyu kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler, listesini oluşturmaya başladı.

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig hedefleri doğrultusunda savunmadaki alternatifleri artırmaya çalışan Galatasaray'ın, devre arasında bir stoper transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Singo'nun ve Kaan Ayhan'ın sık sakatlıklarından dolayı stoper rotasyonunda eksik kalan Cimbom'un, bu doğrultuda bir ekleme yapması elzem görülüyor.