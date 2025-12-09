Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın geleceğinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Mısırlı oyuncu için Suudi Arabistan ve Galatasaray iddiaları ön plana çıkarken Fenerbahçe'nin eski başkan adayından da 33 yaşındaki futbolcu için dikkat çeken bir çağrı geldi.

Hakan Bilal Kutlualp, Mohamed Salah'a Fenerbahçe'ye transfer olması için resmi X hesabından bir paylaşım yaptı.

Salah'ı etiketleyerek sözlerine başlayan Kutlualp, "Fenerbahçe'ye gel Salah! Futbolun gerçek tutkusunu deneyimle ve burada seni bekleyen aşkı hisset." ifadelerini kullandı.