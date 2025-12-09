Yapay zekadan Monaco-Galatasaray maçı tahmini!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, ilk 24 biletini garantilemek adına kritik bir maça çıkacak. Mücadeleye sayılı saatler kala yapay zeka, maçın skoruna dair dikkat çeken tahminlerde bulundu. İşte yapay zekanın karşılaşma öncesi analizleri...