Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanan Jota Silva ve Cengiz Ünder'ün sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 2-2'lik eşitlik ile sonuçlanan Gaziantep FK maçının ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jota Silva ve Cengiz Ünder'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. Kulübün resmi kanalları üzerinden yapılan açıklamada Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz'in ise sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

İki oyuncunun da sezonun ilk yarısını kapattığı öngörülüyor

İŞTE O AÇIKLAMA...

'Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 45. dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23. dakiasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçti.

Jota Silva'nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder'in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır.

Jota Silva ile Cengiz Ünder'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.'