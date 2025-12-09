Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, sağ bek transferi için devre arasında hamle yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, İtalya'dan gelecek o oyuncuyla bek rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'İn 15. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta eleştiri odaklarından bir tanesi Gökhan Sazdağı'nın performansı oldu.

Devre arasında bek rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, İtalya'dan sürpriz bir ismi gündemine aldı.

HEDEFTEKİ İSİM MARUSIC

Takımı Lazio ile yeni sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına gelen Adam Marusic'in durumunu yakından takip eden Beşiktaş, devre arasında hamle yapmaya hazırlanıyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, 2026 yazında Lazio ile sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki sağ bek için Napoli ve Juventus'un ocak ayında ön sözleşme teklif edip haziranda bedelsiz olarak almak adına girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

İtalyan devlerinin yanı sıra, Beşiktaş'ın da Karadağlı oyuncu için yarışa girdiği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Lazio formasıyla 14 maça çıkan oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

İŞTE O HABER