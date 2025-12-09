Süper Lig'de 34 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, hafta sonu Beşiktaş ile sahasında yapacağı müsabakada teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük galibiyetini almaya çalışacak. işte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Ligde geride kalan 15 haftada topladığı 34 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, büyük takım karşısında galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışında daha da iddialı hale gelmek istiyor.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde büyük rakipleriyle ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir olmak üzere oynadığı 5 maçı kazanamadı.

Trabzonspor, bu maçlarda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçları Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynayan bordo-mavili takım, Fatih Tekke yönetiminde ilk kez üç büyük rakibi içinde yer alan Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

TEKKE YÖNETİMİNDEKİ BÜYÜK MAÇLAR

Karadeniz ekibi, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Trabzonspor, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken, Galatasaray ile İstanbul'da golsüz berabere kalarak büyük maçlarda galibiyetle tanışamadı.

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda sadece 1 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

FATİH TEKKE DÖNEMİNDEKİ 3 YENİLGİSİ DE BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı.

Bordo-mavili takım, genç çalıştırıcı idaresinde iki sezonda toplam 26 lig karşılaşmasında 15 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, Tekke yönetimindeki ligdeki maçlarda deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, evinde de Galatasaray'a 2-0 yenildi.