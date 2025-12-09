Fenerbahçe'den kiralık olarak LaLiga ekiplerinden Girona'ya gönderilen Dominik Livakovic'e sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Girona'da henüz hiç forma şansı bulamayan ve oynayamaması sebebiyle menajeri üzerinden kulüple tartışan Hırvat kaleci, mevcut durumundan memnun değil ve ayrılmak istiyor.