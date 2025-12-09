Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan kaleci Dominik Livakovic, kariyerinin zor günlerinden geçiyor.
Girona'da henüz hiç forma şansı bulamayan ve oynayamaması sebebiyle menajeri üzerinden kulüple tartışan Hırvat kaleci, mevcut durumundan memnun değil ve ayrılmak istiyor.
Nicolo Schira'nın haberine göre, 30 yaşındaki eldiven için İtalya'dan talip çıktı. Serie A'da şu anda 17. sırada yer alan Genoa, oyuncu hakkında Fenerbahçe'den bilgi aldı. Tarafların anlaşması durumunda Livakovic'in Genoa forması giymesi mümkün görünüyor.