Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '3 Nisan Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 3 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
3 NİSAN PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 3 Nisan Pazartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
3 NİSAN PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
2 - 11 - 47 - 61 - 80 - 89 Joker: 74 SüperStar: 13
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