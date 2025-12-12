Ocak ayındaki transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Elemeleri'nde karşılaştığı rakibi Lausanne-Sport’un stoperi Karim Sow ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de zirvedeki puan farkının daha fazla açılmasını istemeyen Beşiktaş, ocak ayındaki transfer hedeflerinin ilk sırasına stoper takviyesini de ekledi.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren transfer komitesi, sol bek ve stoper eklemeleri için yoğun bir çaba sarf ediyor.

SOW HAMLESİ

Brezilyalı gazeteci Pablo Oliveira'ya göre Beşiktaş, stoper transferi için gündemine Lausanne-Sport forması giyen Karim Sow'u aldı. Ara transfer döneminde İsviçreli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Kartal'ın, Hadjam transferi ile Sow'u da bitirebilir.

BEŞİKTAŞ'A KARŞI OYNAMIŞTI

22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın Lausanne-Sport ile eşleştiği UEFA Konferans Ligi Eleme Turu Play-off turu maçlarının ikisinde de 90 dakika sahada kalmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon İsviçre ekibiyle 19 maça çıkan 1.98 boyundaki oyuncu, 1 asistlik katkı sergiledi ve 1635 dakika sahada kaldı. Sow'un piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER