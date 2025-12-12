Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Rüdiger bombası! F.Bahçe'de istiyordu

Galatasaray'dan Rüdiger bombası! F.Bahçe'de istiyordu Son dakika Galatasaray haberleri: Devre arasında yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirmek için harekete geçecek olan Galatasaray, Real Madrid'in yıldız oyuncusunu transferin bir numaralı hedefi olarak belirledi. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri





Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ocak ayındaki transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın savunmaya bir hamle yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılıların, stoper rotasyonuna yapmak istediği eklemenin bir numaralı hedef olarak belirlendiği öğrenildi.

Brezilyalı gazeteci Pablo Oliviera'nın haberine göre Galatasaray, tekliflere açık durumda olan Antonio Rüdiger'i listesinin ilk sırasına ekledi.