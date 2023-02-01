📺O Kız yeni bölüm izle | O Kız 20. bölüm İZLE! O Kız dizisi yeni bölüm İZLE - Kanal D O Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarının dizilerinden O Kız 20. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 20. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte O kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar...

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden O Kız 20. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 20. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte O kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar...

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O KIZ 20. BÖLÜM KONUSU

Melek ve Doruk'u öpüşürken gören Kadir büyük bir duygusal yıkım yaşar ve kimseye gözükmeden ortadan kaybolur. Ailesi endişeli bir şekilde Kadir'i ararken, Sitare Kadir'i kendi kapısında bulur. Melek ve Doruk'u gördükten sonra kalbi aşk acısıyla paramparça olan Kadir, aşk acısını konuşmak için Sitare'ye gitmiştir.

Zeynep'in gerçekten Ozan'la evlenmek istediğine inanan Doruk, Zeynep'e hiç belli etmese de duygusal olarak ağır bir yıkım yaşamaktadır. Zeynep ise Ozan konusunda karşı karşıya kaldığı emrivakinin zorluğu içindedir.

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Zeynep'in nişanlanmasıyla ağır darbe alan Doruk, nişanda Kadir ve Melek arasında bir tuhaflık olduğunu sezmiştir. Minicik bir şüphenin peşine takılır ve öğrendikleri karşısında dehşete düşer.

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OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

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