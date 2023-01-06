TV 8'in sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan devam ediyor. Yarışmada son olarak ilk 3'e kalan ve ilk yarı finalist Kıvanç olmuştu. Masterchef'te 2. yarı finalist kim oldu? Masterchef kim kazandı? İşte Masterchef yarışmasına dair tüm detaylar...

Masterchef'te Metin, Ayaz ve Görkem yarı finalist olmak için yarışıyorlar. Masterchef'te ilk 3'e kalan ve ilk yarı finalist Kıvanç olmuştu. Masterchef'te yarışmacılar yarı finale kalmak için ilk olarak somonlu pizza yapıyorlar. 6 Ocak Masterchef'te en yüksek puanı alan isim 2.yarı finalist olacak. Peki Masterchef'te 2.yarı finalist kim oldu?

MASTERCHEF'TE 2.YARI FİNALİST KİM OLDU?

Masterchef'te 2.yarı finalisti belirlemek için kıyasıya yarıştılar. Metin, Ayaz ve Görkem yarı finale kalmak için çabaladı. Metin, 64 puan ile 2.yarı finalist olmayı başardı. 3 etaplı oyun sonrasında ilk 3'e kalan bir isim daha belli olacak.

3 etaplı oyunun ilk aşamasında yarışmacılar tütsülenmiş somon pizzası yemeğini yaptılar. Tütsülenmiş somon pizzanın ara katında krem peynir bulunuyor. İlk tur yemeklerinin tamamlanmasından sonra Metin ve Görkem 22 puan aldı. Ayaz ise 19 puan ile ilk turu tamamladı. İkinci turda ise Metin 43 puana çıktı Görkem ve Ayaz ise 39 puana yükseldiler.

MASTERCHEF'TE YARI FİNALE KİMLER KALDI?

Masterchef'te yarı finale kalan ilk isim Kıvanç olmuştu. Kıvanç toplamda 69 puanla ilk 3'e kalan ilk yarışmacı olmayı başardı. Metin, 64 puan ile 2.yarı finalist olmayı başardı.