Olaylı derbinin ardından Galatasaray'dan flaş hamle!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Mücadele sarı-lacivertlilerin son dakika golüyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin hakimi Yasin Kol'un verdiği kararlar sarı-kırmızılı cephede tepki çekmişti. Galatasaray'ın bu doğrultuda flaş bir hamlede bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Maçın 27. dakikasında Galatasaray, Leroy Sane ile öne geçti. Fenerbahçe, 90+5. dakikada Jhon Duran ile Sane'nin golüne karşılık verdi ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.